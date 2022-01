Il QS in prima pagina: "Milan nei guai, Tomori va ko"

Il QS in edicola stamane dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, amareggiati per l’infortunio di un altro pezzo da novanta della rosa. “Milan nei guai, Tomori va ko”, titola il Quotidiano Sportivo in taglio laterale, sottolineando così la gravità della perdita per la squadra di Pioli. Il centrale inglese, infatti, è uno dei punti di forza della rosa milanista e la sua assenza peserà tantissimo.