Il QS titola: "Camarda-Milan promessi sposi. Triennale pronto"

vedi letture

A solo 15 anni ma Francesco Camarda sta già facendo parlare di sè. E per i motivi più belli: i gol con la maglia del Milan Primavera. Tra pochi giorni potrebbe essere un importante svolta nella giovanissima carriera dell'attaccante rossonero. Domenica, infatti, Camarda compirà 16 anni e per il club sarà possibile fargli firmare il primo contratto da professionista. Un passo che da via Aldo Rossi vogliono compiere il prima possibile per scongiurare eventuali inserimenti esterni: sono tante le squadre, anche all'estero, che hanno messo gli occhi su Camarda. Lo riporta oggi il QS che titola così: "Camarda-Milan promessi sposi. Triennale pronto per il baby talento".

Nel sottotitolo si legge: "Il bomber classe 2008 domenica prossima festeggerà il sedicesimo compleanno. In regalo il primo contratto da professionista". Nel pezzo, nello specifico, si parla della possibilità di firmare un triennale dal valore di 400mila euro più bonus, un accordo che legherebbe Camarda al rossonero fino al 2027. Secondo le indiscrezioni l'attaccante vede il rossonero nel suo futuro.