Il QS titola: "Il Milan ci crede: ultimo assalto alla zona Europa"

vedi letture

Il Milan ci crede. Se per certi versi sembrava tagliato fuori ormai dalla corsa Champions, una vittoria sull'Atalanta nello scontro diretto invece potrebbe riaprire seriamente i conti per la qualificazione ad una competizione europea. "Ultimo assalto alla zona Europa", titola in taglio basso in prima pagina il Quotidiano Sportivo.

Intanto Berat Djimsiti, difensore centrale albanese in forza alla Dea, ha lanciato un segnale forte al Milan in vista dell'incrocio a San Siro di questo weekend: "L'Atalanta ha ritrovato carica e fiducia. Domenica con il Milan non sarà decisiva", le parole riportate da L'Eco di Bergamo, in edicola oggi.

Intanto tiene banco il tema riguardante il futuro e nuovo allenatore del Milan. A prescindere dal termine della stagione sulla panchina rossonera, Sergio Conceicao sembra essere destinato a levare le tende, con i rumors sempre più insistenti a riguardo della possibile elezione di Cesc Fabregas, che tanto si sta facendo vedere e apprezzare a Como.

Eppure nell'ultima conferenza stampa rilasciata, il tecnico spagnolo ha voluto spegnere ogni voce indiscreta: "Se sono stato chiamato da qualcuno di Milan e Roma? No, non mi ha chiamato nessuno, io ripeto che sono solo focalizzato sul Como. Ma non mi è arrivata nessuna chiamata diretta, ve lo assicuro".