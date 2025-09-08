Il QS titola: "Loftus-Cheek è l'arma in più del nuovo Milan"

"Loftus-Cheek è l'arma in più del nuovo Milan": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che l'inglese è un giocatore molto importante per Max Allegri che ha grandi aspettative su di lui. L'ex Chelsea, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Lecce nella seconda partita di campionato, ha grande voglia di rivalsa dopo che nella scorsa annata ha avuto diversi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

Loftus-Cheek è attualmente con la nazionale inglese dove non veniva convocato da diversi anni e nei giorni scorsi il ct Tuchel ha parlato così del centrocampista rossonero: "È sempre stato un piacere lavorare con lui e sono molto contento di aver avuto la possibilità di convocarlo. È una persona piacevole con cui stare, molto amichevole e molto educato, con un buon senso dell'umorismo. È pieno di qualità e a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte e di quanto possa essere bravo, ma si inserisce perfettamente grazie al suo carattere e alle sue qualità e compete per un posto nel centrocampo ed è bello vedere che è in forma e non infortunato. Se rimane in salute, è sempre in lizza per fare colpo a livello internazionale"

