Infortunio Fullkrug: il tedesco spinge per giocare, ma salterà Como e Lecce

vedi letture

Il Milan è tornato da Firenze con l'infortunio di Niclas Fullkrug che ha riportato l'infrazione alla falange del dito di un piede. La frattura è già stata ridotta e il centravanti tedesco, che contro la Fiorentina ha fatto il suo debutto da titolare in maglia rossonera, spinge per giocare, ma salterà la gara di domani contro il Como e quella successiva contro il Lecce a San Siro. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che verosimilmente, in base ai trattamenti a cui lo staff medico lo sottoporrà, tornerà a disposizione con la Roma il 25 gennaio.

Questo il programma dei recuperi della 16^ giornata di campionato:

Mercoledì 14 gennaio

NAPOLI-PARMA alle 18:30

INTER-LECCE alle 20:45

Giovedì 15 gennaio

VERONA-BOLOGNA alle 18:30

COMO-MILAN alle 20:45