Jovic non basta. Il QS: "Milan, un pieno di rimpianti"

L'uomo più bistrattato della stagione stava rialzando una partita che fino a pochi minuti prima sembrava decisa. Prima con la rete del 2 a 1, e poi con una conclusione che ha sfiorato l'incrocio dei pali della porta difesa da Alex Meret, Luka Jovic si è preso la scena confermandosi un grande professionista, oltre che un vero e proprio rapace d'area.

Se solo quella conclusione fosse entrata...ma nel calcio, così come nella vita, con i "se" e con i "ma" non si va da nessuna parte. Ed in effetti il Milan potrebbe appellarsi proprio agli episodi, in parte sfortunati (?), per giudicare positivamente la sfida del Diego Armando Maradona, anche se di positivo non c'è proprio niente. E su quanto accaduto ieri sera a Napoli Il Quotidiano Sportivo ha titolato "Milan, un pieno di rimpianti", anche perché se Gimenez avesse realizzato quel calcio di rigore staremmo forse oggi parlando di tutt'altro. Appunto, forse.