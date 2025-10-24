L'apertura della Gazzetta: "Una fame del Diavolo. Occasione Milan, a San Siro per il +4"

Oggi alle 08:10
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Una fame del Diavolo. Occasione Milan, a San Siro per il +4". Stasera la squadra rossonera, che domenica è tornata in vetta alla classifica dopo due anni, sarà impegnata a San Siro contro il Pisa e, vincendo, avrà la possibilità di allungare a +4, in attesa dei risultati delle altre (al secondo posto a -1 ci sono Inter, Napoli e Roma). 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3