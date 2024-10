L'apettura della Gazzetta sul rinvio di Bologna-Milan: "Una furia del Diavolo"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così questa mattina in prima pagina in merito al rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan, match che si sarebbe dovuto giocare oggi alle 18: "Una furia del Diavolo". Dopo una lunga giornata di riunioni e discussioni, alla fine ha prevalso la linea del sindaco bolognese Matteo Lepore che giovedì aveva firmato un'ordinanza per chiudere il Dall'Ara dopo l'alluvione che ha colpito la città qualche giorno prima.

Per tutta la giornata di ieri, si è provato a far disputare il match a porte chiuse o su un campo neutro, ma alla fine anche la Lega ha optato per il rinvio (non si giocherà prima di febbraio). Se il Bologna è soddisfatto della decisione, lo stesso non si può dire del Milan che è allibito e furioso: "Scelta incomprensibile" il commento del presidente milanista Scaroni. Il Diavolo è convinto che anche la Lega Serie A avrebbe potuto fare di più (per esempio affrettarsi a convocare un Consiglio urgente e indicare già giovedì sera uno stadio che avrebbe potuto accogliere le squadre).