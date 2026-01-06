L'uomo in più. Tuttosport: "Fullkrug, l'apri...piccole a San Siro"
Venerdì scorso contro il Cagliari Niclas Fullkrug è entrato molto bene in campo, esaudendo sotto ogni punto di vista, soprattutto empatico, i compiti che gli sono stati commissionati da Massimiliano Allegri. L'attaccante tedesco ha infatti lottato su ogni singolo pallone, non risparmiandosi, confermando quanto un giocatore con queste caratteristiche possa essere fondamentale nel gioco allegriano.
E giovedì per la prima volta calpesterà l'erba del San Siro rossonero dopo esserci entrato da avversario nel novembre del 2023 per un Milan-Borussia Dortmund (1-3) di Champions League. C'è tanto hype attorno all'esordio del tedesco, con Tuttosport che questa mattina ha così titolato parlando di lui: "Fullkrug, l'apri...piccole a San Siro".
