La Gazzetta apre con le parole di Rabiot: "Se Max chiama..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Adrien Rabiot, che spiega di sentire spesso Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan. Il francese, che potrebbe prendere il posto nella rosa del Diavolo di Tijjani Reijnders (il Manchester City insiste per l'olandese), ha dichiarato: "Scegliere Marsiglia senza la Champions non era scontato. Adesso che ci siamo qualificati, sarebbe importante poterla giocare in quello stadio e in quell’ambiente.

Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: 'Vieni che ti passo tuo papà'. Con Allegri posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci".