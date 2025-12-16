La Gazzetta in apertura: "Milan, il rebus dei 9"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, il rebus dei 9". Oggi pomeriggio il Diavolo partirà per l'Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli. Sull'aereo ci sarà anche Rafael Leao, che però difficilmente potrà partire titolare contro gli azzurri di Conte. Per questo si va verso la coppia Pulisic-Nkunku dal primo minuto.

Per la Supercoppa Italiana non sarà invece a disposizione Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia che non ha ancora risolto. Negli ultmi giorni, il messicano ha avuto diverse visite specialistiche e non è escluso che debba operarsi. Per questo motivo il Milan ha iniziato a guardarsi intorno per prendere un nuovo centravanti a gennaio e il nome più caldo al momento è quello di Niclas Fullkrug del West Ham.

