La Gazzetta in apertura sul Milan: "Sempre più Allegri"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan si avvicina sempre di più al derby di domenica sera contro l'Inter. Un duplice lavoro per i rossoneri, su campo e mercato. Nelle scorse ore è circolato l'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, analizza proprio il rapporto tra club e allenatore.

"Sempre più Allegri", titola la rosea. Il Milan prepara il futuro con Max ancora al timone del Diavolo. Secondo quanto riporta il quotidiano in prima pagina, per il tecnico livornese pronti rinnovo e aumento di ingaggio.