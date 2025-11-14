La Gazzetta in prima pagina: "Derby da padroni"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Derby da padroni". Dopo la sosta per le nazionali è in programma Inter-Milan, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Sarà il primo derby della storia che le due squadre giocheranno a San Siro dopo che lo stadio milanese è diventato di loro proprietà. Nell'area degli attuali parcheggi, i due club puntano a costruire il loro nuovo stadio di proprietà, mentre il Meazza è destinato ad essere in gran parte demolito.

Questo il comunicato congiunto di Milan e Inter dello scorso 5 novembre: "AC Milan e FC Internazionale Milano rendono noto di aver siglato oggi l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell'area circostante.

La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società.

I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l'area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell'ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell'intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità. L'operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J. P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BPM e BPER Banca".

