"Pavlovic ha dato buca a Stanciu": l'apertura del CorSport
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina torna sul rigore assegnato negli ultimissimi minuti di Milan-Genoa, poi sbagliato da Stanciu con un tiro finito alto sopra la traversa. Il focus del quotidiano è su Pavlovic, che durante il check del VAR è andato a "rovinare" il terreno intorno al dischetto del penalty.
"Pavlovic ha dato buca a Stanciu", scrive il quotidiano romano. "Dischetto scavato per il rigore". Il serbo è stato "pizzicato", mentre i compagni protestavano con il direttore di gara, da un video effettuato dagli spalti.
