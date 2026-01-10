"Pavlovic ha dato buca a Stanciu": l'apertura del CorSport

"Pavlovic ha dato buca a Stanciu": l'apertura del CorSportMilanNews.it
Oggi alle 08:11Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina torna sul rigore assegnato negli ultimissimi minuti di Milan-Genoa, poi sbagliato da Stanciu con un tiro finito alto sopra la traversa. Il focus del quotidiano è su Pavlovic, che durante il check del VAR è andato a "rovinare" il terreno intorno al dischetto del penalty.

"Pavlovic ha dato buca a Stanciu", scrive il quotidiano romano. "Dischetto scavato per il rigore". Il serbo è stato "pizzicato", mentre i compagni protestavano con il direttore di gara, da un video effettuato dagli spalti.