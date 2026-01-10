"Il Milan ha convinto il portierone". Gazzetta in prima pagina: "Maignan dice sì. L'affare è ormai in chiusura, ultimo nodo le commissioni"

vedi letture

"Il Milan ha convinto il portierone": la Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica la prima pagina a Mike Maignan, ormai prossimo al rinnovo di contratto con il Milan. "Maignan dice sì. Ingaggio alla Leao fino al 2030, l'affare è ormai in chiusura. Ultimo nodo le commissioni".

Piccolo spazio anche per Pavlovic: "Dischetto scherzetto. Pavlovic scava la buca prima del rigore del Genoa e De Rossi lo rimprovera". Il riferimento è al rigore concesso negli ultimi minuti di Milan-Genoa giovedì sera e poi sbagliato da Stanciu, che l'ha calciato alto sopra la traversa.