La Gazzetta in prima pagina: "I piani Milan per una grande Champions"

La Gazzetta in prima pagina: "I piani Milan per una grande Champions"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan continua a lavorare su un doppio binario parallelo: c'è un campionato da giocare fino alla fine, con la vittoria del derby che ha portato i rossoneri a -7 dall'Inter. Ma c'è anche un futuro da programmare, a cominciare da quelli che dovranno essere i nuovi innesti.

Ne parla in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che titola: "I piani Milan per una grande Champions". E ancora: "Kean per l'attacco". Massimiliano Allegri gradisce molto il centravanti della Fiorentina che potrebbe essere uno dei principali obiettivi per l'estate.