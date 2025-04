La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan cambia: incontro con Tare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan cambia: incontro con Tare". Riprende il casting in casa rossonera per trovare il nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del Diavolo. Tra oggi e al massimo domani, l'ad Giorgio Furlani incontrerà Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente libero da vincoli con altri club che piace molto perchè conosce benissimo la Serie A e il calcio italiano vista la sua lunga esperienza in Italia prima da calciatore e poi da dirigente.

Panchina Milan: Allegri il preferito di Tare

La prima cosa che dovrà fare il nuovo direttore sportivo milanista una volta nominato sarà scegliere il nuovo allenatore visto che Sergio Conceiçao, indipendentemente da come andrà a finire questa stagione, dirà addio. Se dovesse essere scelto Tare, il primo nome della sua lista di preferenze sarebbe Massimiliano Allegri, che ha grande voglia di tornare in panchina dopo un anno senza allenare. Per livornese sarebbe un ritorno visto che ha già guidato il Milan dall'estate 2010 a gennaio 2014.