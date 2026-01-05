La Gazzetta in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più"

La Gazzetta in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più"MilanNews.it
Oggi alle 08:12
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più". Dopo una stagione da dimenticare, la squadra rossonera è rinata grazie al lavoro di Max Allegri che ha riportato il Diavolo a lottare per le prime posizioni della classifica. Rispetto ad un anno fa, il Milan ha undici punti in più, tre sconfitte in meno e quattro vittorie in più a questo punto del campionato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39*
Milan 38*
Napoli 37*
Juventus 33
Roma 33
Como 30*
Bologna 26*
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Torino 23
Udinese 22
Cremonese 21
Caglòiari 18
Parma 18*
Lecce 17*
Genoa 15
Fiorentina 12
Pisa 12
Verona 12*

* una partita in meno