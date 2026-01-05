La Gazzetta in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più". Dopo una stagione da dimenticare, la squadra rossonera è rinata grazie al lavoro di Max Allegri che ha riportato il Diavolo a lottare per le prime posizioni della classifica. Rispetto ad un anno fa, il Milan ha undici punti in più, tre sconfitte in meno e quattro vittorie in più a questo punto del campionato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39*

Milan 38*

Napoli 37*

Juventus 33

Roma 33

Como 30*

Bologna 26*

Atalanta 25

Lazio 24

Sassuolo 23

Torino 23

Udinese 22

Cremonese 21

Caglòiari 18

Parma 18*

Lecce 17*

Genoa 15

Fiorentina 12

Pisa 12

Verona 12*



* una partita in meno