La Gazzetta in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più"
MilanNews.it
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più". Dopo una stagione da dimenticare, la squadra rossonera è rinata grazie al lavoro di Max Allegri che ha riportato il Diavolo a lottare per le prime posizioni della classifica. Rispetto ad un anno fa, il Milan ha undici punti in più, tre sconfitte in meno e quattro vittorie in più a questo punto del campionato.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 39*
Milan 38*
Napoli 37*
Juventus 33
Roma 33
Como 30*
Bologna 26*
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Torino 23
Udinese 22
Cremonese 21
Caglòiari 18
Parma 18*
Lecce 17*
Genoa 15
Fiorentina 12
Pisa 12
Verona 12*
* una partita in meno
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Calamai: "Fossi in Conte e Chivu farei di tutto per non portare questo Milan a un eventuale sprint scudetto"
3 Marchegiani: "Il centravanti del Milan deve avere caratteristiche diverse da quelle di Leao, Nkunku e Pulisic..."
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Luca SerafiniLo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze)
Franco OrdineMercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com