La Gazzetta in prima pagina sul futuro della panchina del Milan: "Conceiçao ci prova"

"Conceiçao ci prova" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro della panchina del Milan. Intanto i tifosi ieri hanno contestato con la Curva Sud che è rimasta in silenzio per tutta la partita. Brutto pari con il Genoa: San Siro fischia il club, ma anche Leao al momento del cambio. L'allenatore portoghese piace al Diavolo e vuole liberarsi dal Porto.

Il tecnico portoghese, al momento in cima alla preferenze dei dirigenti milanisti con Paulo Fonseca, ha un contratto con il Porto fino al 2028. Nelle prossime ore, però, l'ex giocatore di Inter e Lazio incontrerà il neo-presidente Villas-Boas per provare a liberarsi a fine stagione.