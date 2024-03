La Gazzetta presenta Sesko: "L'estetica è da top. Milan, meglio muoversi in fretta..."

Il Milan quest'estate andrà a investire al 100% su un nuovo attaccante, indipendentemente da quello che deciderà Olivier Giroud sul suo futuro. Tra i papabili nomi che i rossoneri si sono appuntati nella propria personalissima lista, uno dei profili più graditi sarebbe quello di Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 del Lipsia (da quest'anno) che il club di via Aldo Rossi segue già dai tempi del Salisburgo. Questa mattina il giovanissimo centravanti è uno dei protagonisti del dossier della Gazzetta dello Sport sulle giovani promesse del futuro che possono costituire valide idee per il calciomercato, anche di club italiani.

Su Sesko viene titolato: "L'estetica è da top. Ora con il Lipsia insegue la continuità". Secondo quanto scrive la rosea, il giovane classe 2003: "ha mezzi ed estetica da attaccante top, per come smista palloni da elegante boa, si coordina e calcia al volo con entrambi i piedi o stacca di testa in mezzo ai difensori avversari". Il suo primo anno in Germania va in crescendo: inizialmente ai margini per ambientamento, con il passare del tempo sta sbocciando sempre di più. In Nazionale è già leader: dopo 14 anni, con lui al centro dell'attacco, la Slovenia si è qualificata a una competizione di rilievo come l'Europeo. A fine pezzo, la notazione sul Milan: "Così quest’estate Benjamin avrà una chance in più per farsi ammirare. Si dice sia una delle opzioni del Milan per il futuro. Nel caso, meglio muoversi in fretta..."