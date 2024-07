La Gazzetta scrive: "Pulisic fantasia. Per Fonseca ha numeri da trequartista"

Christian Pulisic si è unito al gruppo rossonero negli ultimi due giorni e ha avuto modo di mettere qualche minuto nelle gambe stanotte contro il Manchester City negli ultimi dieci minuti di gara. L'americano è stato forse la miglior pedina rossonera nella scorsa stagione e Fonseca studia già come poterlo utilizzare nella sua versione di Milan. Oggi la Gazzetta dello Sport ha proposto un'analisi tattica proprio sulla posizione e sul ruolo che potrà avere Pulisic in questo Milan.

Scrive la rosea: "Pulisic fantasia. E' il jolly del Milan e per Fonseca Christian ha numeri da trequartista". Come continua la Gazzetta nel sottotitolo: "L'allenatore ipotizza per l'americano l'utilizzo dietro le punte rossonere. Da Pellegrini a Yazici: con il portoghese hanno reso meglio". Vengono citati Pellegrini e Yazici che in quel ruolo, sotto le direttive del tecnico portoghese alla Roma e al Lille, hanno saputo esprimersi al meglio: chissà che anche Pulisic non possa ulteriormente migliorare il suo rendimento.