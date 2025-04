La Gazzetta su Maignan: "Giorni decisivi anche per la firma sul rinnovo"

Oltre che delle condizioni di Mike Maignan dopo il trauma cranico rimediato venerdì sera durante Udinese-Milan in seguito ad un duro scontro con Alex Jimenez, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla questa mattina anche del futuro del portiere francese: "Giorni decisivi anche per la firma sul rinnovo". Il giocatore sta riflettendo ormai da diverso tempo sulla proposta di prolungamento del club di via Aldo Rossi: ingaggio da 4,5 milioni di euro fino al 2028.

Dopo la partita contro la Fiorentina, Mike Maignan ha parlato così a Sky del suo futuro: "Io mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni volta che la metto e ogni giorno. In questo momento ti dico la verità, non voglio parlare di contratto: voglio parlare di calcio e trovare l'equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento".