La Gazzetta su Pulisic: "Niente nazionale, pensa solo al Milan. Torna titolare con Leao, rinnovo più vicino"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così stamattina in prima pagina su Christian Pulisic: "Niente nazionale, pensa solo al Milan. Torna titolare con Leao, rinnovo più vicino". In questa sosta l'americano non stato convocato dagli Stati Uniti, ma è rimasto a Milanello a lavorare per migliorare la sua condizione dopo essere rimasto fuori per tre settimane in seguito ad un problema muscolare.

A Parma, prima della sosta, il numero 11 milanista è già rientrato in campo per uno spezzone di partita, ma ora è pronto a tornare titolare domenica nel derby. Contro l'Inter, Pulisic farà coppia con Rafael Leao: sarà la prima volta in questo campionato che i due giocheranno insieme dal primo minuto. Intanto a breve riprenderanno i colloqui per il rinnovo dell'attaccante americano fino al 2030.

