La Gazzetta sul Milan: "Maledizione attacco, Fullkrug out 10 giorni. Domani Leao titolare"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Maledizione attacco, Fullkrug out 10 giorni. Domani Leao titolare". Brutta notizia per Max Allegri che dovrà rinunciare almeno per un paio di partite a Niclas Fullkrug che domenica durante il match contro la Fiorentina ha riportato un'infrazione della falange del dito di un piede ch è già stata ridotta manualmente. Il tedesco salterà sicuramente il recupero di domani sera in casa del Como e quasi certamente anche la gara di domenica a San Siro contro il Lecce. Il rientro in campo dovrebbe avvenire una settimana dopo a Roma contro i giallorossi di Gasperini.

Domani contro la formazione di Fabregas toccherà quindi a Rafael Leao partire dal primo minuto in coppia con Christian Pulisic. Il portoghese non è ancora al top della forma, ma sta meglio e avverte meno fastidio nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro. Contro il Como, torneranno poi in campo dal primo minuto diversi titolarissimi come Fikayo Tomori, Luka Modric, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi.