La Gazzetta: "Un muro anti Inter. I tifosi del Milan blindano San Siro"

Mancano ancora 19 giorni e prima il Milan dovrà giocare, in ordine, contro Lecce, Roma, Sassuolo e ancora Roma, eppure il derby di Milano sta già occupando le prime pagine dei giornali. Il motivo è molto semplice e non è da ricercare semplicemente nel fatto che si tratta di una partita carica di storia e di tradizione. Quest'anno i nerazzurri potrebbero arrivare alla matematica conquista dello scudetto proprio con una vittoria sul Milan, che giocherà in casa la partita con i cugini, in programma il prossimo 22 aprile, un lunedì. Lato rossonero questo potrebbe essere ovviamente un grosso smacco e i tifosi del Diavolo sono stati i primi a rispondere, in una battaglia che per ora è solo a distanza.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Un muro anti Inter". Nell'occhiello viene chiarito tutto: "I tifosi del Milan blindano San Siro. 70mila in missione: rovinare la festa". E poi ancora: "Stadio tutto esaurito per il derby del 22, che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri: non ci sarà vendita libera dei biglietti". Il Milan si è tutelato per far sì che il fattore campo venga rispecchiato. I rossoneri, che arrivano da cinque derby consecutivi persi, hanno tanto da riscattare e la risposta dei tifosi dovrebbe essere già un significativo incoraggiamento per la squadra di Stefano Pioli.