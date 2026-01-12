La moviola di Fiorentina-Milan. Il CorSport: "Massa è bravo. Parisi no rigore. L'APP dell'1-1 ok"

di Lorenzo De Angelis

Fiorentina-Milan non è stata una di quelle partite ricche di situazioni arbitrali dubbie sulle quali c'è bisogno di approfondire il discorso ed aprire addirittura una polemica. L'arbitro Massa ha gestito nel migliore dei modi la gara, non commettendo praticamente nessun errore. 

Basti pensare al giudizio che questa mattina Il Corriere dello Sport fa della prestazione del fischietto di Imperia, premiato con un'ampia sufficienza (voto 6,5) in pagella. Più nello specifico, il quotidiano così titola parlando della moviola di Fiorentina-Milan: "Massa è bravo. Parisi no rigore. L'APP dell'1-1 ok".