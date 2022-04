La Stampa sulla lotta scudetto tra Milan, Napoli e Inter: "Tre per uno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Tre per uno". Questo il titolo che La Stampa propone oggi al suo interno sulla lotta scudetto. Serie A più che mai incerta: in Premier League sprint a due tra Manchester City e Liverpool, mentre Bayern Monaco, PSG e Real Madrid hanno già in tasca il trofeo. Milan, Napoli e Inter si giocano il titolo in una volata finale unica in tutta Europa. Il Torino sarà l'ago della bilancia visto che sfiderà i rossoneri e gli azzurri.