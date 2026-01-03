Le pagelle di Bartesaghi. Se la cava da braccetto anche se è più conservativo di Pavlovic: 6,5
Lo ha ammesso dicendo che è un ruolo che ha già ricoperto nel Milan Futuro, ma farlo in prima squadra è un'altra cosa: Davide Bartesaghi è stato un fattore positivo anche da braccetto sinistro. Contro il Cagliari il classe 2005 ha ricoperto il ruolo che solitamente è di Pavlovic e se l'è cavata bene. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi.
Tuttosport 6
Da braccetto risulta un pochino depotenziato, ma porta a casa comunque la sufficienza perché è molto ordinato
Corriere dello Sport 6,5
Da braccetto, non può sprigionare i suoi cavalli. Prova però ad appoggiare il gioco.
Gazzetta dello Sport 6,5
Prima volta dall’inizio come marcatore nella difesa a tre. Al posto di Pavlovic, interpreta il ruolo in maniera più “conservativa” con meno discese palla al piede. Se la cava.
