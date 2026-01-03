Le pagelle di Modric: tris di 7 per il croato, intelligente ed utile
Anno nuovo, solito vecchio Modric. Anche contro il Cagliari il croato è tra i migliori: gestisce, recupera, illumina. Un piacere da guardare. Queste le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi.
Corriere dello Sport 7
Per un tempo cerca vanamente di dare un senso alla manovra rossonera. Quando i suoi compagni cambiano atteggiamento, accende la luce.
Tuttosport 7
Il migliore del Milan per qualità della prestazione, va pure vicino alla rete al 90’ con una punizione malandrina delle sue.
Gazzetta dello Sport 7
Niente effetti speciali, ma una gara solida nella quale si rende utile soprattutto in fase di interdizione e chiusura. Un ex Pallone d’oro che corre come un mediano per difendere fino nella propria area: applausi.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
