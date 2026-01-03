Le pagelle di Modric: tris di 7 per il croato, intelligente ed utile

Oggi alle 10:11
di Manuel Del Vecchio

Anno nuovo, solito vecchio Modric. Anche contro il Cagliari il croato è tra i migliori: gestisce, recupera, illumina. Un piacere da guardare. Queste le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport 7 

Per un tempo cerca vanamente di dare un senso alla manovra rossonera. Quando i suoi compagni cambiano atteggiamento, accende la luce. 

Tuttosport 7

Il migliore del Milan per qualità della prestazione, va pure vicino alla rete al 90’ con una punizione malandrina delle sue.

Gazzetta dello Sport 7

Niente effetti speciali, ma una gara solida nella quale si rende utile soprattutto in fase di interdizione e chiusura. Un ex Pallone d’oro che corre come un mediano per difendere fino nella propria area: applausi.