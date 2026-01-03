"Sfreccia il Milan". La Gazzetta dopo la vittoria di Cagliari: "Lampo di Leao, Diavolo in testa"

"Cagliari battuto, sorpasso rossonero. Super Rabiot, in campo Fullkrug". E ancora: "Sfreccia il Milan. Lampo di Leao, Milan in testa". La prima pagina della Gazzetta dello Sport odierna è dedicata a Rafa Leao e al suo solito sorriso dopo il gol che ha deciso la sfida dell'Unipol Domus. Il portoghese, al rientro dall'infortunio, ha segnato una rete che vale tre punti e la momentanea testa della classifica.

Ma Allegri continua a non volersi sbilanciare: "Scudetto? Troppo presto".