Tuttosport: "Leao graffia, Allegri ride e il Milan torna primo"

"Almeno due notti da capolista per Max", apre così l'edizione odierna di Tuttosport dopo la vittoria all'Unipol Domus di ieri sera. "Possiamo sbagliare - ha detto l'allenatore al termine della sfida - però vedo una squadra dallo spirito vincente".

In Sardegna è arrivato anche il debutto di Fullkrug, che si è subito calato bene nella sua nuova realtà. Leao ancora una volta decisivo: "Leao graffia, Allegri ride e il Milan torna primo".