L'apertura del CorSport: "Primo dell'anno. Gol di Leao, il Milan sbanca Cagliari e si prende la vetta"
MilanNews.it
"Allegri sorpassa l'Inter: +2 su Chivu, che affronterà domani sera il Bologna. All'inizio del secondo tempo decidere Rafa" - scrive in prima pagina il Corriere dello Sport - "sesta rete in campionato. Assist di Rabiot, debutto per Fullkrug, entrato al 69'. Giovedì il Genoa".
La rete del portoghese è stata decisiva: il Milan torna in vetta dopo lo 0-1 di Cagliari nella prima gara del 2026. Decisivo nuovamente Rabiot, al terzo assist stagionale: prova importante del francese. Arriva anche il debutto per Fullkrug: mezz'ora su un buon livello.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Allegri a Sky: "Leao a sinistra ogni tanto si addormenta, invece da centravanti no. Scudetto? Troppo presto"
Luca SerafiniLo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze)
Franco OrdineMercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni
Carlo PellegattiCi ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Male
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com