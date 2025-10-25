Leao illude il Milan, che frena contro il Pisa. La Gazzetta: "Non è notte da fuga"

In molti alla vigilia di questa sfida avevano parlato della possibilità per il Milan di vincere e allungare momentaneamente in classifica a + 4 dalle inseguitrici. Alla fine si rischiava addirittura di perderla, ma almeno il diktat di Max Allegri è stato rispettato a dovere "Le partite che non si possono vincere, non si devono perdere".

Resta però l'amaro in bocca, per il valore dell'avversario ed anche per qualche episodio rivedibile a sfavore del Milan che nel corso della settimana è stato oggetto di polemiche per via di quel rigore di Gimenez contro la Fiorentina. In merito alla serata di ieri, comunque, La Gazzetta dello Sport ha titolato "Non è notte da fuga", rimandando l'appuntamento a martedì, sempre che una fra Inter, Napoli e Roma non vinca la rispettiva partita e scavalchi proprio il Milan in classifica.