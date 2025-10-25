Leao illude il Milan. Il CorSport: "Max, uno scherzo pisano"

La rete di Rafael Leao ha illuso il Milan, perché si pensava potesse essere una serata in discesa quella di ieri per il Diavolo, ma invece così non è stato. Anzi, la formazione di Allegri rischiava di tornare a casa addirittura con un solo punto, impensabile se si considera non solo il valore dell'avversario, ma anche il modo in cui si era messa proprio la partita per l'appunto.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha titolato "Max, uno scherzo pisano", essendo stata quella di ieri per lui una partita dalle mille emozioni, perché è di Livorno (e Livorno-Pisa è un derby sentitissimo) ed ha giocato proprio con il Pisa in Serie A negli anni '80.