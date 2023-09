Leao, la Gazzetta dello Sport provoca: "Sei Balo o Mbappè?"

Rafael Leao, anche forse un po' eccessivamente, è entrato nelle mire della critica dopo la prestazione con il Newcastle, giudicata troppo confusionaria e poco da fuoriclasse. La Gazzetta dello Sport rincara oggi la dose sul giocatore portoghese e, di fatto, lo provoca con questo titolo: "Sei Balo o Mbappe?". Nel sottotitolo vengono aggiunti elementi: "Leao al bivio. Deve svoltare o sperpera il suo talento".

Addirittura la rosea paragona l'azione conclusa con il colpo di tacco in area del Newcastle a una balotellata e poi fa leva sullo scontro doppio che ci sarà contro il Psg di Kylian Mbappè. Che Leao debba ancora migliorare in alcune situazioni della gara è sacrosanto ed è lui stesso che sicuramente lo riconosce. Ma iniziare a processarlo dopo una partita non giocata al meglio delle sue possibilità, diventa forse un po' troppo esagerato.