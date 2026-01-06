Leao-Pulisic, è l'ora. La Gazzetta: "Il Milan ritrova il super duo"

di Lorenzo De Angelis

È finalmente giunta l'ora di tornare a vedere Leao e Pulisic insieme in campo dal primo minuto. O meglio, più che tornare cominciare, visto che in stagione la coppia ideale nei piani di Massimiliano Allegri ha giocato insieme appena 136 minuti, segnando un gol a testa con una media di quindi un rete ogni 68 minuti. 

Numeri incoraggianti sui quali il tecnico rossonero vuole puntare nel turno infrasettimanale di campionato contro il Genoa. Sembra quasi un evento più unico che raro per il modo in cui si sta trattando l'argomento, con La Gazzetta dello Sport che parlando del possibile impiego dal primo minuto della coppia Leao-Pulisic ha titolato "Il Milan ritrova il super duo", nella speranza che in questi giorni tutto vada secondo i piani.