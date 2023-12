Leao rimane a casa, Gasp vs Pioli. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Questo pomeriggio al Gewiss Stadium si giocherà Atalanta contro Milan, gara cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre che certo non stanno vivendo il loro momento migliore. I rossoneri si presenteranno a Bergamo senza Rafael Leao: guarito clinicamente dalla lesione muscolare ma ancora non idoneo per tornare in campo. Il Milan non vuole rischiare. Una sfida che metter di fronte Gasperini e Pioli, protagonisti di tante sfide all'ultimo colpo anche nel recente passato.

Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola. La Gazzetta dello Sport mette in evidenza la sfida tra i due mister ma anche la sfida olandese in campo: "Gasp-Pioli all'olandese". Nel sottotitolo si legge: "Koop-Reijnders, i cervelloni per la Champions". In mezzo al campo il duello tra i due ex Az Alkmaar. Il Corriere dello Sport invece si concentra sull'assenza più pesante e scrive: "Milan, Leao non ce la fa". Nel sottotitolo invece si riporta: "Torna Giroud in attacco, Theo Hernandez ancora centrale". Infine il QS che si concentra sulla punta francese che torna titolare: "Esame Giroud per il Diavolo". Poi aggiunge: "Leao aspetta il Newcastle".