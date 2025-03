Lukaku contro Abraham è la sfida nella sfida, il CorSport: "Quasi amici, rivali per caso"

Come tutte le grandi partite di cartello che si rispettino, anche Napoli-Milan, che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona in Fuorigrotta, si articola seguendo una serie di sfide nelle sfide in mezzo al campo. Una singolare e che potrebbe risultare decisiva è quella tra gli attaccanti, anche se per i rossoneri il nome non era forse quello più atteso: da una parte Romelu Lukaku e dall'altra Tammy Abraham. Due calciatori che l'anno scorso hanno condiviso lo spogliatoio della Roma.

Nonostante siano stati compagni, il tempo passato insieme in campo con la maglia giallorossa è stato irrisorio: appena 73 minuti complessivi. Oggi il Corriere dello Sport parla così di questo duello: "Rom e Tammy, quasi amici, rivali per caso". Lato Milan, Tammy Abraham si è conquistato la fiducia di Conceicao non solo con le ultime buone prestazioni ma soprattutto con il lavoro e l'atteggiamento positivo. L'inglese rimpiazzerà dal primo minuto Santiago Gimenez che è reduce da una pausa nazionale stressante a livello fisico e verrà utilizzato come arma a gara in corso.