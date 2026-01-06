Maignan-Milan, storia riaperta. Il CorSport: "Un mese da dentro o fuori"

di Lorenzo De Angelis

Esiste una possibilità che Mike Maignan rinnovi con il Milan. Dalle parti di via Aldo Rossi non si vogliono sbilanciare con le percentuali, ma grazie al lavoro di Massimiliano Allegri e del preparatore dei portieri Claudio Filippi, la situazione attorno al futuro del portiere francese si potrebbe essere sbloccata. 

A partire dal prossimo febbraio Maignan può firmare per altri club, motivo per il quale il Milan insisterà tanto in queste settimane per cercare di convincerlo a firmare un prolungamento fino al 2030 a circa 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. In merito alla questione legata al futuro del portiere francese Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Un mese da dentro o fuori". 