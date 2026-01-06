Maignan-Milan, storia riaperta. Il CorSport: "Un mese da dentro o fuori"
Esiste una possibilità che Mike Maignan rinnovi con il Milan. Dalle parti di via Aldo Rossi non si vogliono sbilanciare con le percentuali, ma grazie al lavoro di Massimiliano Allegri e del preparatore dei portieri Claudio Filippi, la situazione attorno al futuro del portiere francese si potrebbe essere sbloccata.
A partire dal prossimo febbraio Maignan può firmare per altri club, motivo per il quale il Milan insisterà tanto in queste settimane per cercare di convincerlo a firmare un prolungamento fino al 2030 a circa 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. In merito alla questione legata al futuro del portiere francese Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Un mese da dentro o fuori".
