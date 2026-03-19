Mateo risolve problemi. Tuttosport: "La sua duttilità top per Allegri"

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In questi giorni si sta seriamente cominciando ad accostare il nome di Mateo Retegui al Milan. L'italo-argentino sarebbe una soluzione appetibile per l'attacco rossonero, alla ricerca di un giocatore in grado di garantire continuità di rendimento ma soprattutto gol, cosa che quest'anno è mancata tremendamente.

Sicuramente quello di Retegui non è l'unico profilo che il club starebbe valutando in vista della prossima estate, ma è sicuramente quello che mette più d'accordo tutti, come titolato anche questa mattina dai colleghi di Tuttosport, che parlando dell'ex Atalanta e Genoa in ottica Milan hanno titolato: "Mateo risolve problemi: la sua duttilità top per Allegri".