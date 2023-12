Mercato in primo piano: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, mettono in rilievo - per quanto riguarda il Milan - il mercato. In particolare viene posto l'accento sul mercato a breve termine, quello che comincerà a gennaio. I rossoneri, viste soprattutto le lacune causate dagli infortuni in questa prima parte di stagione, dovranno intervenire con mano pesante sicuramente in difesa ma probabilmente lo faranno anche in attacco.

Se la Gazzetta dello Sport non parla di Milan nella sua prima pagina, il Corriere dello Sport analizza il mercato in entrata e si concentra sui rinforzi offensivi. Il titolo recita: "Scatto Milan per Guirassy". I rossoneri cercano un vice Giroud e l'avvio di stagione di Serhou Guirassy allon Stoccarda ha rubato l'occhio. Nel sottotitolo si legge: "Nuovi contatti con lo Stoccarda per il centravanti, autore di 16 gol in Bundesliga. Clausola da 20 milioni". Per quanto riguarda Tuttosport, invece, si analizza in prima pagina il mercato in uscita, con Rade Krunic protagonista. Il titolo dice: "Mercato Milan, finanzia Krunic. Era incedibile..." Il pressing del Fenerbahce sta portando i suoi frutti, come pure il recupero di Bennacer in pianta stabile nella rosa rossonera. Nel sottotitolo si legge: "Il Fenerbahce aspetta il bosniaco, per il quale Pioli si era impuntato in estate". Il QS si concentra sul mercato in dirigenza e titola: "Mistero Ibra: il suo ruolo al Milan resta incerto. Intanto Leao tenta il recupero". Rafael Leao vuole esserci almeno per la panchina contro l'Atalanta.