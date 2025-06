Mercato in uscita. Il CorSport: "Si aspetta il rilancio del City per Reijnders. Theo in stand-by"

Giorgio Furlani ha tenuto fede alle dichiarazioni nell'ultima partita di campionato, anche perché quella che si sta per concludere è stata difatti la settimana delle ufficialità in casa Milan. Igli Tare prima e Massimiliano Allegri poi, e chissà che già a partire dalla prossima non possano arrivarne delle altre sul fronte calciomercato in entrata.

Oltre ad essere particolarmente attivo su questo, comunque, il Milan starebbe lavorando anche sulle uscite, una delle quali piuttosto importante, come ribadito anche dal Corriere dello Sport che questa mattina ha fatto il punto sulle situazioni in casa rossonera titolando: "Si aspetta il rilancio del City per Reijnders. Theo in stand-by"