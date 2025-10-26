Mercato Milan, Tuttosport: "Per l’attacco interessa Panichelli"

Durante il prossimo mercato di gennaio, soprattutto se sarà ancora in lotta per lo scudetto, il Milan dovrà necessariamente allungare la sua rosa dove numericamente manca certamente un difensore centrale. Il ds Igli Tare dovrà decidere anche se prendere un nuovo esterno destro, ma molto dipenderà dal percorso di Zachary Athekame che ha sì segnato venerdì contro il Pisa, ma ha anche commesso diversi errori.

E poi, come riferisce stamattina Tuttosport, potrebbe tornare di moda il discorso centravanti: Santiago Gimenez si impegna sempre e si sacrifica tanto per la squadra, ma non è un 9 alla Giroud e non è un goleador, tanto che è ancora a secco in campionato dopo otto giornate. Un nome che il Diavolo sta tenendo d'occhio con grande interesse è quello di Joaquin Panichelli, 23enne argentino di 190 cm dello Strasburgo, autore finora di 8 gol in 11 partite.

