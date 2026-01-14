Mercato rossonero, Tuttosport: "Goretzka a zero: parametro d’oro per l’EuroMilan"

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Goretzka a zero: parametro d’oro per l’EuroMilan". Dopo Luka Modric, in via Aldo Rossi un altro grande colpo a zero in vista della prossima stagione: i rossoneri hanno infatti messo nel mirino Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Si tratta di un eventuale colpo per il mercato estivo, non semplice visto l'elevato ingaggio del tedesco.

Il prossimo anno il Milan spera di tornare a giocare la Champions League e quindi avrà bisogno di innesti importanti per cercare di essere più competitivo possibile. Avere un trio a centrocampo del calibro di Goretzka-Modric-Rabiot sarebbe sicuramente molto positivo sia a livello tecnico che di leadership.