Milan attivo sul mercato. Il CorSport: "Walker poi Gimenez. Un piano del Diavolo"

Le forze fisiche e mentali di Conceiçao e del gruppo squadra sono concentrate sulla partita di questa sera in Champions League contro il Girona, mentre quelle del gruppo di lavoro dirigenziale sul calciomercato, dove il Milan punta a rinforzarsi per cercare di ingranare la marcia giusta in vista di una seconda parte di stagione dove l'obiettivo è quello di risalire la classifica e rientrare tra le squadre che anche l'anno prossimo parteciperanno alla Champions League.

Per farlo il Diavolo avrebbe messo nel mirino solo grandi calciatori, come ad esempio Kyle Walker, in dirittura d'arrivo dal Manchester City. L'altro è Santiago Gimenez del Feyenoord, per il quale i discorsi sarebbero leggermente più complicati, ma non staremmo parlando di un affare impossibile.

In merito ai movimenti del Milan in questo gennaio ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, titolando: "Walker poi Gimenez. Un piano de Diavolo".