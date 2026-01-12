Milan, avanti piano in rimonta. La Repubblica: "Lo salvano Nkunku e la traversa"

vedi letture

Dopo la trasferta di Cagliari il Milan avrebbe potuto compiere due enormi passi in avanti in classifica considerando il calendario "favorevole", ma invece la formazione di Massimiliano Allegri ha arrancato aggiungendo appena due punti ai 38 che già aveva conquistato in precedenza. Tra l'altro entrambi sono arrivati in rimonta, contro squadre decisamente alla portata che però per poco non hanno addirittura rischiato di vincere la partita.

In merito alla delicata trasferta di Firenze La Repubblica ha questa mattina titolato "Milan, avanti piano in rimonta. Lo salvano Nkunku e la traversa", visto che per centimetri Brescianini non è andato vicino dal regalare alla Fiorentina la terza vittoria in campionato della stagione.