Milan, della rosa di un anno fa di Fonseca sono rimasti solo nove giocatori

Un anno fa, la rosa a disposizione di Paulo Fonseca era composta da 27 giocatori, ora di questi ne sono rimasti solo nove: i portieri Maignan e Torriani, i difensori Tomori, Gabbia e Pavlovic, i centrocampisti Fofana e Loftus-Cheek, gli attaccanti Pulisic e Leao. Il mercato estivo ha portato ad una vera e propria rivoluzione, nonostante a metà giugno la società milanista ripeteva che l’organico della stagione scorsa era buono e aveva raccolto meno di quello che potenzialmente poteva ottenere e che non si sarebbe stato bisogno di una rifondazione totale.

Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che i fatti hanno però dimostrato il contrario visto che durante il mercato estivo ben 18 giocatori presenti nella rosa che aveva iniziato l’annata ’24-25 sono andati via: Theo Hernandez, Reijnders, Thiaw, Emerson Royal, Musah, Jimenez, Filippo Terracciano, Chukwueze, Okafor, Morata, Sportello, Nava e Zeroli sono stati ceduti o prestati; a Calabria, Florenzi e Jovic è scaduto il contratto; Abraham è tornato alla Roma e Bennacer andrà alla Dinamo Zagabria.

