Milan, i progressi di Leao: Rafa avverte meno fastidio nella zona dell’inguine
MilanNews.it
Rafael Leao non è ancora al top della forma, ma le sue condizioni stanno migliorando: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri l'attaccante portoghese ha svolto l’intera seduta di allenamento a Milanello con i compagni e ha dimostrato di avvertire meno fastidio nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro. Il numero 10 milanista, complice anche l'assenza di Niclas Fullkrug per infortunio, sarà con ogni probabilità titolare domani sera nel recupero della 16^ giornata di campionato in casa del Como.
Questo il programma dei recuperi della 16^ giornata di campionato:
Mercoledì 14 gennaio
NAPOLI-PARMA alle 18:30
INTER-LECCE alle 20:45
Giovedì 15 gennaio
VERONA-BOLOGNA alle 18:30
COMO-MILAN alle 20:45
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il Galatasaray punta Fofana, ma il francese non ha mostrato finora segnali di voler lasciare il Milan
L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Modric ha inviato un messaggio di vicinanza e sostegno ad un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana
2 Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti”
4 L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Troppi punti persi, ma anche troppi gol presi contro il piccole: il clamoroso numero negativo del Milan
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com