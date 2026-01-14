Milan, i progressi di Leao: Rafa avverte meno fastidio nella zona dell’inguine

Rafael Leao non è ancora al top della forma, ma le sue condizioni stanno migliorando: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri l'attaccante portoghese ha svolto l’intera seduta di allenamento a Milanello con i compagni e ha dimostrato di avvertire meno fastidio nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro. Il numero 10 milanista, complice anche l'assenza di Niclas Fullkrug per infortunio, sarà con ogni probabilità titolare domani sera nel recupero della 16^ giornata di campionato in casa del Como.

Questo il programma dei recuperi della 16^ giornata di campionato:

Mercoledì 14 gennaio

NAPOLI-PARMA alle 18:30

INTER-LECCE alle 20:45

Giovedì 15 gennaio

VERONA-BOLOGNA alle 18:30

COMO-MILAN alle 20:45