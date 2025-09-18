Milan, il rinnovo di Maignan è il caso più spinoso: trattativa congelata

In casa rossonera si lavora per chiudere alcuni rinnovi. Il caso più urgente e più spinoso è senza dubbio quello che riguarda Mike Maignan che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come spiega stamattina Tuttosport, al momento la trattativa è congelata. Eppure qualche mese fa le parti avevano praticamente trovato un'intesa di massima per un prolungamento fino al 2028 con ingaggio alzato da 2,8 a 5 milioni di euro a stagione. Il Milan ha deciso però di fermare tutto per diversi motivi, tra cui anche alcuni errori del portiere francese, e da quel momento i dialoghi tra le parti si sono bloccati. In estate l'ex Lille è stato anche vicino alla cessione al Chelsea, ma i due club non hanno trovato l'accordo e così Maignan è rimasto in rossonero.

In via Aldo Rossi non vogliono ovviamente perderlo a zero e così l'idea sarebbe di provare a ricucire nelle prossime settimane e mesi. Non sarà facile ricomporre i cocci con Magic Mike e il suo entourage, ma un tentativo dovrà essere fatto per forza. Gli scenari sono solo due: rinnovo o addio a fine stagione, con il Mian che a quel punto dovrà iniziare a ragionare su un erede all'altezza.

