Milan impreciso, il CorSera titola: "La coppa degli sprechi"

vedi letture

Un Milan propositivo ma molto impreciso quello che si è visto ieri pomeriggio a San Siro contro il Newcastle, nell'esordio stagionale in Champions League. Il Corriere della Sera questa mattina infatti titola così: "La coppa degli sprechi". I rossoneri hanno tirato ben venticinque volte, come mai accadeva nella competizione europea dal 2005.

Eppure tra la poca cattiveria, la fortuna del Newcastle e l'istinto di Pope, il pallone non è entrato e i rossoneri hanno dovuto condividere i punti con i britannici. Rafa Leao è apparso in "serata no" nonostante la Uefa poi lo abbia premiato come migliore in campo.